Собянин рассказал о благоустройстве площади перед Павелецким вокзалом

Окончание реконструкции площади перед Павелецким вокзалом позволило улучить транспортную инфраструктуру на участке, а также создать новое общественное пространство для горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 13 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Долгие годы площадь перед Павелецким вокзалом была заброшена. За несколько лет мы сделали реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, изменили схему движения на площади, и самое главное, — создали первоклассное общественное пространство для жителей города, — сказал он.

Сегодня на площади расположился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. В рамках работ специалисты привели в порядок прилегающие улицы, спрятали под землю воздушные линии, поставили 30 современных остановок с USB-портами и многое другое. В скором времени рабочие высадят деревья и кустарники, отметил Собянин в своем Telegram-канале.