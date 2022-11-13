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14 минут назад

В Москве установили 20 мемориальных досок с начала года

Вечерняя Москва

С начала текущего года в столице появилось 20 новых мемориальных досок, посвященных известным личностям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

В Москве установили 20 мемориальных досок с начала года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий, где жила известная личность. На ней указывается краткая информация о достижениях. Подобные мемориалы служат возможностью увековечить память о заслугах известных людей перед обществом.

Кроме того, доску могут украшать барельеф с портретом и художественные символы, обозначающие профессию. Например, у музыканта будут нанесены ноты, у писателя книги, а у летчика самолеты. Иногда на мемориалах могут показывать события из жизни человека.

— Недавно мы открывали мемориальную доску выдающемуся историку — краеведу педагогу профессору Сигурду Шмидту. На ней множество кружевных элементов, «летящих» изображений храмов. Контуры доски повторяют контуры здания самого РГГУ, на котором она установлена, — цитирует начальник Управления специальных городских объектов Антона Курносова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Московская городская дума продолжит работу по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения. Благодаря социальной программе удалось установить памятники в каждом районе города, где формировались их дивизии.

Новости Москвы,Мосгордума,Правительство Москвы,
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