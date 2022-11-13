В Москве установили 20 мемориальных досок с начала года

С начала текущего года в столице появилось 20 новых мемориальных досок, посвященных известным личностям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий, где жила известная личность. На ней указывается краткая информация о достижениях. Подобные мемориалы служат возможностью увековечить память о заслугах известных людей перед обществом.

Кроме того, доску могут украшать барельеф с портретом и художественные символы, обозначающие профессию. Например, у музыканта будут нанесены ноты, у писателя книги, а у летчика самолеты. Иногда на мемориалах могут показывать события из жизни человека.

— Недавно мы открывали мемориальную доску выдающемуся историку — краеведу педагогу профессору Сигурду Шмидту. На ней множество кружевных элементов, «летящих» изображений храмов. Контуры доски повторяют контуры здания самого РГГУ, на котором она установлена, — цитирует начальник Управления специальных городских объектов Антона Курносова официальный сайт мэра Москвы.