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1 час назад

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений

Майк Габриелян

Москва установила рекорд ноябрьского тепла. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В полночь 13 ноября 2022 года температура воздуха в столице составила +11,1°, что на 0,9° выше, чем было в этот день в 1977 году», - написал метеоролог в Telegram-канале.

По его словам, рекорд продержался недолго. Температура воздуха сразу начала медленно понижаться. В 1 час ночи термометры показали +10,9, а в 3 ночи +10,2.

Леус также предупредил о сильном ветре – его скорость в столичном регионе местами достигает 20 м/с. Порывистый ветер сохранится в течение всего воскресенья, 13 ноября.

Сегодня в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха +6…+8°, по области +4…+9°, в течение дня понижение температуры продолжится. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В понедельник местами кратковременные осадки, гололедица. Днём около 0°.

Ранее стал известен прогноз декабрьской погоды в Москве и Московской области.

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