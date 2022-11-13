В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
30 минут назад

Новости погоды: Москвичей предупредили о крепкой морозной неделе

News.ru

Погода в Москве на следующей неделе начнет существенно меняться, в столичный регион придет похолодание, а дневная температура воздуха вряд ли преодолеет нулевую отметку, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, атмосферное давление вырастет в понедельник, 14 ноября, в город придет холодная ноябрьская погода, дождь сменится снегом. Морозы хорошо окрепнут к середине предстоящей недели.

Москвичей предупредили о крепкой морозной неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Устанавливается антициклональная погода практически на всю неделю, и морозы хорошо окрепнут к середине следующей недели. Ночью в Москве — минус 5–7, по области — до минус 10. Дневная температура вряд ли преодолеет нулевую отметку, тоже будет отрицательной. Осадки маловероятны, — заявил Шувалов.

Накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что согласно ранее составленному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в первом месяце зимы должна была быть выше климатической нормы, но теперь данные изменились. По его словам, зима в центральных регионах России наступит строго по календарю. Температура в декабре будет близка к нормальным значениям для этого месяца, однако следующие зимние месяцы будут теплее нормы.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители