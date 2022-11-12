Прогноз погоды: москвичам пообещали «взрывные дожди»

В Москве начнутся «взрывные дожди», а средняя температура вырастет на 2-3 градуса. Это произойдет через 30 лет из-за глобального потепления. Такой прогноз сделал метеоролог и климатолог Александр Шувалов, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Ученый отметил, что в 2050 году климатические условия в Москве будут соответствовать нынешней погоде в Курске, Белгороде и Воронеже. То есть, средняя температура в столичном регионе будет выше на два-три градуса.

Глобальное изменение климата также приведет к учащению опасных погодных явлений. Начнутся взрывные сильные дожди.

В других регионах возможны наводнения, засухи. Не исключено, что в Северном Ледовитом океане растает лед.

Таков «консенсусный прогноз» большинства климатологов, подчеркнул Шувалов.