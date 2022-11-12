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1 час назад

В Москве установлен новый температурный рекорд

Илья Родин

Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу, 12 ноября, в столице. Ожидается до +12°, рассказал синоптик Михаил Леус. Об этом пишет РИА «Новости».

Леус подчеркнул, что предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, он составлял +9,3°.

Он уточнил, что в Московской области ожидается от +8° до +13°. В Москве воздух прогреется в диапазоне от +10° до +12°.

Специалисты московского метеобюро отметили, что прогнозы коллег подтвердились. Воздух в районе главной столичной метеостанции (ВДНХ) по состоянию на 10.00 мск прогрелся до 9,6°, сообщает «Интерфакс».

В метеобюро подчеркнули, что в городе «побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений».

Новости Москвы,Видео,ВДНХ,
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