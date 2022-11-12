Москвичам пообещали рекордное тепло

«В регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди и усилится ветер. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — написал он.