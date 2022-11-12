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24 минуты назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали рекордное тепло

Мослента

Рекордное тепло в субботу, 12 ноября, пообещал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик сообщил, что температура воздуха в столице достигнет плюс 12 градусов, а в Подмосковье — плюс 13.

Москвичам пообещали рекордное тепло
Фото: МослентаМослента

«В регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди и усилится ветер. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы», — написал он.

В воскресенье, 13 ноября, по словам Леуса, ожидается порывистый ветер, местами короткие дожди и начало похолодания.

Метеоролог уточнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до максимальных значений — плюс 9,3 градуса.

Ранее в Подмосковье с наступлением холодов автовладельцев призвали проверять наличие котов под капотом.

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