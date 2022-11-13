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18 минут назад

Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей

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Отличительное качество москвичей в интервью «Москвич Mag» назвал российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист и участник группы «Парк Горького». Он отметил, что там приехал в столице в 1980 году, поэтому считает себя «понаехавшим».

Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей
Фото: МослентаМослента

«Могу сказать, что они отличаются немного таким суетным характером. Видимо, большой город накладывает свой отпечаток. Провинциалы более спокойные и рассудительные, можно так сказать. У москвичей все быстро, бегом, вперед!» — сказал артист.

Ранее главное отличие россиян от японцев назвал актер и режиссер Джунсуке Киносита. По мнению иностранца, русские никогда не беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других.

Новости Москвы,Александр Маршал,
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