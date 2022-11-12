Участок московского метро закроют на полгода

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

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Станции закроют из-за полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Отмечается, что на все время перекрытия на данном участке будут ходить компенсационные автобусы.