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56 минут назад

Участок московского метро закроют на полгода

Lenta.ru

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Участок московского метро закроют на полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станции закроют из-за полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Отмечается, что на все время перекрытия на данном участке будут ходить компенсационные автобусы.

Кроме того, москвичам предложили пользоваться альтернативными маршрутами через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2, а также пользоваться наземным транспортом и новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) после их открытия.

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