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37 минут назад

Московский ресторатор раскрыл основные проблемы столичных баров

Мослентаиещё 1

Основные проблемы московских баров раскрыл в беседе с «Мослентой» владелец популярного столичного заведения StereoPeople Андрей Третьяков.

Московский ресторатор раскрыл основные проблемы столичных баров
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«На сегодняшний день в ресторанном бизнесе наблюдается ряд проблем, которые не так просто решить. К примеру, нехватка рук — это всегда актуальный вопрос в России, и не только в ресторанной сфере», — заявил он.

По словам Третьякова, в настоящее время идет переориентация на товары параллельного импорта, судить о результатах и эффективности которой пока сложно.

«Мы стараемся искать альтернативы и по алкоголю, и по еде. Что-то удается найти, а что-то, увы, нет», — сказал собеседник «Мосленты».

Есть вероятность, что некоторых привычных позиций в меню заведения Москвы лишатся окончательно в ближайшие месяцы, отметил ресторатор.

Ранее основные проблемы московских рестораторов перечислила владелица сети подмосковных пиццерий «Луковка» и создательница столичных ресторанов Scrocchiarella Анастасия Королева.

Новости Москвы,Анастасия Королева,Андрей Третьяков,
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