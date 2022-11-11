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7 минут назад

В Москве ГИБДД введет ограничения для водителей на время закрытия метро

Газета.Ru

На время закрытия участка Замоскворецкой линии метрополитена от станции "Автозаводская" до "Орехово" ГИБДД изменит правила движения автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Москвы".

В Москве ГИБДД введет ограничения для водителей на время закрытия метро
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Там же опубликована схема с изменениями в организации движения. Изменения, в том числе запрет на остановку и стоянку автомобилей на ряде участков, вводятся для беспрепятственного проезда автобусов на компенсационных маршрутах.

Судя по схеме, остановка и стоянка будут запрещены, в частности, на Каширском шоссе в районе домов 54 и 64, на Пролетарском проспекте в районе метро "Кантемировская", а также в районе станций метро "Царицыно", "Орехово", "Коломенская" и "Автозаводская". Участок от "Автозаводской" до "Орехово" закрывается с 12 ноября на полгода для капитального ремонта тоннелей метро.

Ранее стало известно, что в приложении "Госуслуги Авто" появилась функция предъявления водительского удостоверения в электронном виде.

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