В Москве ГИБДД введет ограничения для водителей на время закрытия метро

На время закрытия участка Замоскворецкой линии метрополитена от станции "Автозаводская" до "Орехово" ГИБДД изменит правила движения автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Москвы".

Там же опубликована схема с изменениями в организации движения. Изменения, в том числе запрет на остановку и стоянку автомобилей на ряде участков, вводятся для беспрепятственного проезда автобусов на компенсационных маршрутах.

Судя по схеме, остановка и стоянка будут запрещены, в частности, на Каширском шоссе в районе домов 54 и 64, на Пролетарском проспекте в районе метро "Кантемировская", а также в районе станций метро "Царицыно", "Орехово", "Коломенская" и "Автозаводская". Участок от "Автозаводской" до "Орехово" закрывается с 12 ноября на полгода для капитального ремонта тоннелей метро.