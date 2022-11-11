В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
35 минут назад

Краснокнижную серую неясыть спасли в Москве

Вечерняя Москва

Краснокнижную серую неясыть изъяли у уличных фотографов на Садовой-Самотечной улице в районе дома № 3. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Краснокнижную серую неясыть спасли в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство МосквыTelegram / Городское хозяйство Москвы

Птица была передана в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут всю необходимую помощь. Уточняется, что именно серые неясыти чаще других пернатых становятся жертвами уличных фотографов.

По данным профильных экспертов, ни одна изъятая птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой. Все дело в том, что нахождение на оживленной улице мегаполиса для дикой птицы является большим стрессом, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 октября сообщалось, что на Арбате спасли краснокнижную ушастую сову. Птицу забрали у уличных фотографов.

Ушастые совы входят в столичную Красную книгу под третьей категорией редкости как уязвимый вид. Чтобы владеть такой совой, необходимо иметь специальное разрешение, однако соответствующие документы у фотографов отсутствовали.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители