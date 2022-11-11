Краснокнижную серую неясыть спасли в Москве

Краснокнижную серую неясыть изъяли у уличных фотографов на Садовой-Самотечной улице в районе дома № 3. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

Птица была передана в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут всю необходимую помощь. Уточняется, что именно серые неясыти чаще других пернатых становятся жертвами уличных фотографов.

По данным профильных экспертов, ни одна изъятая птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой. Все дело в том, что нахождение на оживленной улице мегаполиса для дикой птицы является большим стрессом, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 октября сообщалось, что на Арбате спасли краснокнижную ушастую сову. Птицу забрали у уличных фотографов.