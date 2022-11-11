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1 час назад

Собянин раскрыл плюсы постройки нового микрорайона на месте промзоны

Мослента

Плюсы постройки нового микрорайона на месте одной из промзон в Москве раскрыл в личном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что жилой квартал расположится в Ростокине между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком «Яуза».

Собянин рассказал о постройке нового микрорайона на месте промзоны
Фото: МослентаМослента

«На месте старых промышленных объектов и складов будут построены жилые дома, в том числе по программе реновации, школа на 1000 учеников, детский сад на 350 детей, ФОК с бассейном и торговый центр», — сообщил градоначальник.

В новом жилом квартале появится жилье для более семи тысяч человек. Кроме того, этот проект позволит создать около 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест в городе.

Ранее Собянин рассказал о развитии промзон Москвы. План по благоустройству города пополнился тремя такими участками.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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