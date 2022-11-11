Собянин рассказал о постройке нового микрорайона на месте промзоны

Плюсы постройки нового микрорайона на месте одной из промзон в Москве раскрыл в личном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что жилой квартал расположится в Ростокине между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком «Яуза».