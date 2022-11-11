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47 минут назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Мир24

В Москве с субботы до понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, максимальная скорость которого составит 20 метров в секунду, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, Предупреждение будет действовать с девяти утра субботы, 12 ноября, до девяти утра понедельника, 14 ноября.

Аналогичный уровень опасности объявлен и в Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе выпадет снег и похолодает.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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