«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве с субботы до понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, максимальная скорость которого составит 20 метров в секунду, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Как отмечается, Предупреждение будет действовать с девяти утра субботы, 12 ноября, до девяти утра понедельника, 14 ноября.
Аналогичный уровень опасности объявлен и в Московской области.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе выпадет снег и похолодает.