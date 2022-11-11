В Москве упростят получение пропусков для грузовиков

Сократятся сроки оформления, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, постановление подписал мэр Сергей Собянин. В интервью РИА Новости Ликсутов отметил, что станет меньше нагрузка на логистические компании, которые обслуживают жителей столицы. Он подчеркнул, что решение принято после встречи с представителями бизнеса и транспортных сообществ.
По данным департамента транспорта, спецразрешения для тяжёлых машин, которые везут ненормативный груз и превышают разрешённый вес или размеры, будет выдавать ЦОДД. Услуга доступна онлайн на портале mos.ru. Сейчас такие документы оформляет ГБУ «Гормост» только в очной форме.