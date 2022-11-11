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40 минут назад

В Москве с 15 ноября упростят получение пропусков для грузовиков

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Сократятся сроки оформления, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве упростят получение пропусков для грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, постановление подписал мэр Сергей Собянин. В интервью РИА Новости Ликсутов отметил, что станет меньше нагрузка на логистические компании, которые обслуживают жителей столицы. Он подчеркнул, что решение принято после встречи с представителями бизнеса и транспортных сообществ.

По данным департамента транспорта, спецразрешения для тяжёлых машин, которые везут ненормативный груз и превышают разрешённый вес или размеры, будет выдавать ЦОДД. Услуга доступна онлайн на портале mos.ru. Сейчас такие документы оформляет ГБУ «Гормост» только в очной форме.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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