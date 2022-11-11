В Москве упростят получение пропусков для грузовиков

По его словам, постановление подписал мэр Сергей Собянин. В интервью РИА Новости Ликсутов отметил, что станет меньше нагрузка на логистические компании, которые обслуживают жителей столицы. Он подчеркнул, что решение принято после встречи с представителями бизнеса и транспортных сообществ.