"Мосгортранс" подготовил электробусы и автобусы к холодам

Московский наземный общественный транспорт, в том числе электробусы, готов к работе в зимнее время года даже в условиях морозов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

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"Весь наземный транспорт, не только электробусы, готов к работе в зимний период. В рамках подготовки специалисты проверили системы климат-контроля и отопители, уплотнители на окнах и люках", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также с водителями были проведены дополнительные инструктажи о вождении транспорта в зимний период. Для поддержания комфортного температурного режима в салоне на дверях установлены кнопки адресного открытия дверей.

"По эксплуатационным показателям электробусы сегодня - самый надежный вид колесного наземного транспорта. Электробусы успешно отработали четыре зимы, инновационный транспорт работал штатно. Коэффициент технической готовности электробусов - 0,95 (95 из 100 электробусов выходят на маршрут - прим. ТАСС)", - заверили в ведомстве.