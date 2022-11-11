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33 минуты назад

"Мосгортранс" подготовил электробусы и автобусы к работе в условиях холодов

ТАСС

Московский наземный общественный транспорт, в том числе электробусы, готов к работе в зимнее время года даже в условиях морозов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мосгортранс" подготовил электробусы и автобусы к холодам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Весь наземный транспорт, не только электробусы, готов к работе в зимний период. В рамках подготовки специалисты проверили системы климат-контроля и отопители, уплотнители на окнах и люках", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также с водителями были проведены дополнительные инструктажи о вождении транспорта в зимний период. Для поддержания комфортного температурного режима в салоне на дверях установлены кнопки адресного открытия дверей.

"По эксплуатационным показателям электробусы сегодня - самый надежный вид колесного наземного транспорта. Электробусы успешно отработали четыре зимы, инновационный транспорт работал штатно. Коэффициент технической готовности электробусов - 0,95 (95 из 100 электробусов выходят на маршрут - прим. ТАСС)", - заверили в ведомстве.

Поясняется, что в качестве накопителей энергии в электробусах используются современные литий-титанатные батареи. Они оборудованы системой термостатирования, которая обогревает батареи электробуса зимой и поддерживает оптимальную температуру для работы даже в минус 40 градусов.

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