В московских ресторанах резко увеличился приток посетителей в праздничные выходные 4-6 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

По подсчетам аналитиков, в столице за первую неделю ноября число трансакций выросло на 9,5 процента, выручка — на 14,1 процента, а средний чек — почти на пять процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заказов выросло на 1,4 процента, а оборот и средний чек — в среднем на 11 процентов.