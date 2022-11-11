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1 час назад

Ефимов: Москва направила более 100 млрд руб. для поддержки бизнеса столицы

Агентство «Москва»

Правительство Москвы направило более 100 млрд руб. в рамках прямых и косвенных мер поддержки бизнеса столицы. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва направила более 100 млрд руб. для поддержки бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить про меры поддержки в рамках сложившейся ситуации, город направил более 100 млрд руб. для прямых и косвенных мер поддержки. В косвенных я имею в виду те отсрочки по платежам, которые были приняты в пользу бюджета города Москвы», - сказал Ефимов.

Он добавил, что более 36 тыс. компаний воспользовались этими мерами поддержки, а 12,5 тыс. из них получили поддержку на сумму 27,2 млрд руб.

«Мы видим высокую востребованность и положительный эффект, потому что те экономические результаты, которые показывает экономика города, говорят о том, что предприниматели в городе смогли справиться с теми новыми вызовами, которые возникли», - добавил Ефимов.

Весной 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки на кредиты по ставке ниже банковской на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, строительство нежилой недвижимости, напомнил Ефимов.

«Общая сумма одобренных заявок около 70 предприятий уже превысила 170 млрд руб.», - сказал он.

Еще одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков, а также оптимизация арендных ставок. Общий объем такой поддержки оценивается в 14,8 млрд руб. Помощь получили 1,4 тыс. организаций, уточнил заммэра.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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