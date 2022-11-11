Почти 60% поездов московского метро оснастили фильтрами

— Уже в 58 процентах поездов метро есть система обеззараживания воздуха. Всего в метро работает более семи тысяч таких устройств — по два на вагон. Для обеззараживания используют безопасные ультрафиолетовые лампы. Облучение работает в закрытом контуре и не проникает в салон, поэтому для пассажиров это абсолютно безопасно. Еще есть воздушные фильтры — они удерживают мелкие частицы пыли, — отмечается в сообщении.