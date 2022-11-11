Замоскворецкая линия метро заканчивает полноценную работу

«У нас домовой чат вторую неделю обсуждает, куда выезжать из нашего района. Я живу между метро «Кантемировская» и «Царицыно», это как раз две станции, которые закрывают. У нас довольно загруженный район, и без закрытия метро было тяжело добраться, потому что у нас все время пробки. Компенсационные автобусы, которые предлагают, далеко, и Каширское шоссе всегда стоит. С утра в час-пик и так в вагон не влезешь, то есть какое количество автобусов нужно пустить, чтобы все смогли туда вместиться. Кроме того, у меня была возможность раньше ездить на МЦД на работу, работаю я на севере Москвы, но у нас тут идет активное строительство хорды и рокады дорог, несколько улиц перекрыто, то есть на МЦД сейчас мне тоже проблематично добираться. Есть еще вариант доезжать до серой ветки, но это не меньше 40 минут. Если еще и пробка, то неизвестно сколько. Автомобилистам тоже не сладко придется, потому что перекрывают еще несколько улиц, и на нескольких улицах нельзя будет парковаться. Я честно говоря не представляю, сколько сейчас мне придется ехать, потому что я не представляю, сколько мне до ближайшей станции метро нужно будет ехать. Сколько это будет 40 минут, это будет час? То есть сейчас дорога у меня занимает 1,25-1,5 часа, тут я даже не могу предположить, сколько будет».