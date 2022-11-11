Замоскворецкая линия метро заканчивает полноценную работу

С 12 ноября на полгода одна из самых загруженных линий, «зеленая», закроется на ремонт. Речь идет об отрезке от станции «Автозаводская» до «Орехово»
Там начинается масштабный ремонт тоннеля между «Царицыно» и «Кантемировской». Работы будут вести открытым способом.
Как сообщили в дептрансе столицы, на время ремонта будут запущены бесплатные автобусы КМ по временным выделенным полосам. Такси на эти полосы не пустят, они только для автобусов.
Кроме того, будет реорганизовано и ограничено движение прочего автотранспорта на Каширском шоссе и проспекте Андропова, уберут парковку для личного транспорта на 14 участках для личного транспорта.
Власти рекомендуют пассажирам зеленой ветки пользоваться другими линиями метро, а также МЦД и МЦК
Москвичка Ольга живет в районе метро Коломенская и недоумевает, почему ремонт нельзя было затеять летом:
«Я живу в районе «Коломенское», и до закрытия метро это было очень перегруженное место, пробка как на дороге, так и много людей в вагонах. Если сейчас убирается метро, здесь остаются две ветки, которые связывают место с центром, получается загруженная автобусная полоса. Как автобусы могут заменить метро? Восемь вагонов — это сколько автобусов надо? Метро ходит каждые полторы минуты в час-пик. Мы получим толпы людей на остановках, которые садятся в эти автобусы, а на улице уже не лето. Здесь очень много проблем со светофорами. Сейчас движение уже организовано так, что люди, которые едут на машине, стоят в пробках, а теперь представьте, что еще увеличится количество машин за счет людей, которые раньше ездили на метро, и за счет сокращения места, потому что уходит с выделенной полосы такси. Например, на съезде на Третье кольцо всегда огромная пробка, а сейчас там постоянно по автобусной полосе будут ехать автобусы. Здесь мог бы спасти, наверное, водный транспорт, если бы это было лето. Наверное, надо было бы запускать речные трамвайчики, это как-то спасло бы ситуацию. Электричка есть в районе Царицына, но не знаю, будут ли там электрички ходить каждые хотя бы десять минут до центра, сомневаюсь».
Москвичка Марина живет между закрывающимися станциями «Кантемировская» и «Царицыно», дорога до работы итак иногда занимала около 1,5 часов:
«У нас домовой чат вторую неделю обсуждает, куда выезжать из нашего района. Я живу между метро «Кантемировская» и «Царицыно», это как раз две станции, которые закрывают. У нас довольно загруженный район, и без закрытия метро было тяжело добраться, потому что у нас все время пробки. Компенсационные автобусы, которые предлагают, далеко, и Каширское шоссе всегда стоит. С утра в час-пик и так в вагон не влезешь, то есть какое количество автобусов нужно пустить, чтобы все смогли туда вместиться. Кроме того, у меня была возможность раньше ездить на МЦД на работу, работаю я на севере Москвы, но у нас тут идет активное строительство хорды и рокады дорог, несколько улиц перекрыто, то есть на МЦД сейчас мне тоже проблематично добираться. Есть еще вариант доезжать до серой ветки, но это не меньше 40 минут. Если еще и пробка, то неизвестно сколько. Автомобилистам тоже не сладко придется, потому что перекрывают еще несколько улиц, и на нескольких улицах нельзя будет парковаться. Я честно говоря не представляю, сколько сейчас мне придется ехать, потому что я не представляю, сколько мне до ближайшей станции метро нужно будет ехать. Сколько это будет 40 минут, это будет час? То есть сейчас дорога у меня занимает 1,25-1,5 часа, тут я даже не могу предположить, сколько будет».
Шеф-редактор Business FM Арина Харитонова ездит на работу из Серпухова, ей пришлось придумать пути обхода зеленой ветки:
Арина Харитонова, шеф-редактор Business FM
«Многие берут билет до Царицына, потому что это намного дешевле. Доезжают, пересаживаются на метро и едут по своим делам. Кроме того, многие поезда едут только до Царицына, в том числе экспрессы. До Царицына мне теперь ехать вообще неудобно, но другие варианты не очень удобны по времени. Если я приезжаю в Царицыно, я либо оплачиваю такси, я уже смотрела цены до ближайших станций метро, получается недешево. Либо я могу пересесть на D2, что потратит кучу времени, потому что там тоже есть разброс. Есть еще вариант конечно с автобусами КМ, но я догадываюсь, что там будет слишком много народу и мест хватать не будет. Что касается людей, которые брали билеты сугубо из-за цены, они могут доехать до Текстильщиков, до Ново-Хохловской, переход на МЦК, или как вариант ехать до Курского вокзала. Может быть есть еще какие-то пересадки, но я о них не в курсе. Если ехать не до Царицына, а до Курского вокзала, то стоимость билета в одну сторону увеличивается почти на 100 рублей, плюс временные затраты дополнительные. Конечно, если бы запустили дополнительные электрички из области до Москвы, было бы полегче, но цена бы все равно ниже не стала».
Ремонтные работы будут вестись круглосуточно. В Дептрансе подчеркнули, что эти работы нужно провести из-за технических недоработок, которые возникли при строительстве этого участка в начале 1980-х годов. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.