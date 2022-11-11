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1 час назад

МЧС распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре в Москве

ТАССиещё 2

Ветер до 20 м/с ожидается в субботу в Москве, соответствующее предупреждение распространил в пятницу столичный главк МЧС РФ.

МЧС распространило экстренное предупреждение о ветре в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в главке.

В МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам же необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Новости Москвы,МЧС России,Росгидромет,
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