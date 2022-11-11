На востоке Москвы завершается строительство транспортной связки с мостом через Яузу

«На востоке города завершается строительство дороги протяженностью почти 300 метров и моста через реку Яузу более чем на 40 метров. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег автотранспорта», — сказал Андрей Бочкарёв.