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1 час назад

Андрей Бочкарёв: На востоке Москвы появится еще одна транспортная связка с мостом через Яузу

Москва меняетсяиещё 2

Завершается строительство дороги и моста через реку Яузу, которые свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов на востоке столицы. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На востоке Москвы завершается строительство транспортной связки с мостом через Яузу
Фото: © Пресс-служба Москомархитектуры© Пресс-служба Москомархитектуры

«На востоке города завершается строительство дороги протяженностью почти 300 метров и моста через реку Яузу более чем на 40 метров. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег автотранспорта», — сказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра отметил, что после завершения строительных работ планируется благоустроить территорию вдоль нового участка дороги. «В частности, здесь появится газон, на котором высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников», — добавил Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса напомнил, что строительство нового участка дороги и моста через реку ведется в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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