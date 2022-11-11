На востоке Москвы завершается строительство транспортной связки с мостом через Яузу

Завершается строительство дороги и моста через реку Яузу, которые свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов на востоке столицы. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На востоке города завершается строительство дороги протяженностью почти 300 метров и моста через реку Яузу более чем на 40 метров. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег автотранспорта», — сказал Андрей Бочкарёв.
Заместитель Мэра отметил, что после завершения строительных работ планируется благоустроить территорию вдоль нового участка дороги. «В частности, здесь появится газон, на котором высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников», — добавил Андрей Бочкарёв.
Глава Строительного комплекса напомнил, что строительство нового участка дороги и моста через реку ведется в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы.