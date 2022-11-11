Суда на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы в зимний период, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, такие суда способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.

Заммэра отметил, для предотвращения происшествий на воде спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов. А зимой регулярно замеряют толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки.

Также зимой на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль, добавил он.

Ранее Бирюков рассказал, что к зиме подготовили все 44 пассажирских причала Москвы-реки. Он уточнил, что была проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будут проводиться по необходимости ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации и уборка снега.