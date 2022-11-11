Портал в мир экологов открылся на сайте «Мосприроды»

«Мосприрода» планирует разместить до конца 2022 года на своем портале свыше 30 аннотаций научных статей по теме экологического образования и просвещения. Они будут опубликованы в разделе «Научные статьи».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что проект был запущен весной 2022 года. В разделе представлены пять рубрик: «Экологическое образование и просвещение», «Мониторинг состояния флоры и фауны», «Орнитология», «Экотуризм», «Устойчивое развитие».

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Специалисты портала планируют ежемесячно пополнять их научными статьями, интересными как любителям, так и профессионалам.

Замруководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова подчеркнула, что материалы будут особенно полезны тем, «кто интересуется научными исследованиями в сфере экологии, экологического образования, просвещения, а также экологам, биологам и педагогам».

Среди уже опубликованных аннотаций есть материал об образовательной урбанистике. В статье рассматриваются вопросы, связанные со стремительной урбанизацией, происходящей во всем мире и России.

Темой еще одного из материалов стал образовательный потенциал особо охраняемых природных территорий Москвы и формирование экологической культуры среди молодежи.

В рамках работы над статьей исследователь изучил природный комплекс Зеленограда, в окрестностях которого обитают более 80 видов птиц, а также 25 видов млекопитающих.

Алгоритм работы с ребятами с особенностями развития, различные игровые техники рассмотрел автор статьи «Мосты в природу. Методические рекомендации по организации и проведению эколого-просветительских занятий на природе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».

Также на портале представлена аннотация статьи, посвященной экспедиции «Флотилия плавучих университетов», которая проходила в Поволжье в рамках полевого сезона.

Во время экспедиции проводились лекции на борту судна и в полевых лагерях, мастер-классы на природных и природно-антропогенных объектах, практические занятия и лабораторные мини-практикумы. В числе основных блоков – биоэкологический, геоэкологический, урбоэкологический и палеоэкологический.