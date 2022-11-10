Москвичам предрекли переход на зимний режим

Аномально теплая погода первой полной недели ноября сменится резким понижением температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что на следующей неделе ожидаются стабильно отрицательные температуры, преимущественно солнечная погода и небольшой снег.
«12 ноября, в субботу, дневные температуры будут максимальными за весь период метеонаблюдений, 10-12, а на юге даже 13 градусов — это больше соответствует третьей декаде сентября. Такое тепло продлится до полуночи воскресенья, а затем начнется резкое понижение — к концу дня в Москве будет уже около 1-2 градусов, а с 14 числа ждем отрицательных значений и небольшой снежок», — сказал синоптик.
Вильфанд также предупредил о гололедице 14 числа, в понедельник, — влага на дорогах подмерзнет и передвигаться станет сложно. По-настоящему зимних снегопадов ждать пока не стоит, более того, ожидается солнечная, ясная погода.
«Снег выпадет на 1-2 сантиметра, это, конечно, еще не снежный покров. Но зима приходит. Дневные температуры скоро станут отрицательными, мы переходим во вполне зимний режим. Также стоит предупредить о сильном ветре, который начнется 12 ноября. 13 ноября также ожидаются порывы до 20 метров в секунду», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что зима в центральных регионах России наступит «строго по календарю», примерно 1 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, долгосрочные прогнозы указывают на то, что температура воздуха в декабре будет близка к нормальным значениям — это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем.