Москвичам предрекли переход на зимний режим

«12 ноября, в субботу, дневные температуры будут максимальными за весь период метеонаблюдений, 10-12, а на юге даже 13 градусов — это больше соответствует третьей декаде сентября. Такое тепло продлится до полуночи воскресенья, а затем начнется резкое понижение — к концу дня в Москве будет уже около 1-2 градусов, а с 14 числа ждем отрицательных значений и небольшой снежок», — сказал синоптик.