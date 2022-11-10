В Москве пройдут всероссийские соревнования по пони-спорту

«В программе соревнований: масштабное Grand Prix-конкур и выездка для всадников на пони, а также финал Baby Boom - 2022. Данный проект в конноспортивном клубе «Измайлово» объединит спортсменов, тренеров и специалистов из разных уголков нашей родины. Данные соревнования будут организованны не только с целью выявления сильнейших всадников и определения их уровня владения навыками верховой езды, но и с целью популяризации и развития детского пони-спорта в стране», - говорится в сообщении.