В Москве пройдут всероссийские соревнования по пони-спорту

В конноспортивном клубе «Измайлово» 11 и 12 ноября состоятся Всероссийские соревнования по конкуру среди всадников на пони. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«В программе соревнований: масштабное Grand Prix-конкур и выездка для всадников на пони, а также финал Baby Boom - 2022. Данный проект в конноспортивном клубе «Измайлово» объединит спортсменов, тренеров и специалистов из разных уголков нашей родины. Данные соревнования будут организованны не только с целью выявления сильнейших всадников и определения их уровня владения навыками верховой езды, но и с целью популяризации и развития детского пони-спорта в стране», - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие смогут посетить не только специалисты пони-индустрии и участники соревнований, но и гости конноспортивного комплекса «Измайлово».
«На протяжении всех дней соревнования будут организованны мастер-классы для детей участников и гостей мероприятия, а также будут проводиться ознакомительные экскурсии по территории комплекса», - уточнили организаторы.