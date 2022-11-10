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1 час назад

Всероссийские соревнования по пони-спорту пройдут в Москве 11 и 12 ноября

Агентство «Москва»

В конноспортивном клубе «Измайлово» 11 и 12 ноября состоятся Всероссийские соревнования по конкуру среди всадников на пони. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В Москве пройдут всероссийские соревнования по пони-спорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В программе соревнований: масштабное Grand Prix-конкур и выездка для всадников на пони, а также финал Baby Boom - 2022. Данный проект в конноспортивном клубе «Измайлово» объединит спортсменов, тренеров и специалистов из разных уголков нашей родины. Данные соревнования будут организованны не только с целью выявления сильнейших всадников и определения их уровня владения навыками верховой езды, но и с целью популяризации и развития детского пони-спорта в стране», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие смогут посетить не только специалисты пони-индустрии и участники соревнований, но и гости конноспортивного комплекса «Измайлово».

«На протяжении всех дней соревнования будут организованны мастер-классы для детей участников и гостей мероприятия, а также будут проводиться ознакомительные экскурсии по территории комплекса», - уточнили организаторы.

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