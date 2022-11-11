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37 минут назад

Прогноз погоды: в Москве 12 ноября может быть установлен рекорд тепла

Газета.Ruиещё 6

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 12 ноября в Москве может быть установлен рекорд тепла для этого дня. Об этом он сообщил РИА Новости.

В Москве 12 ноября может быть установлен рекорд тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, воздух может прогреться до 12°C.

«Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3», — сказал он.

При этом в выходные ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с, добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, какой будет зима в Центральной России.

Прежде всего, по словам синоптика, зима наступит «строго по календарю». Однако данные ранее составленного долгосрочного прогноза изменились.

Он привел в качестве примера Москву, заявив, что для столицы норма в декабре — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем. Вместе с тем, по словам Тишковца, январь и февраль будут теплее нормы.

Тишковец также сообщал, что с середины этой недели в Москве ожидается «температурная вспышка», столбики термометров могут подняться до +10 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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