В Москве 12 ноября может быть установлен рекорд тепла

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 12 ноября в Москве может быть установлен рекорд тепла для этого дня. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, воздух может прогреться до 12°C.

«Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3», — сказал он.

При этом в выходные ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с, добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, какой будет зима в Центральной России.

Прежде всего, по словам синоптика, зима наступит «строго по календарю». Однако данные ранее составленного долгосрочного прогноза изменились.

Он привел в качестве примера Москву, заявив, что для столицы норма в декабре — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем. Вместе с тем, по словам Тишковца, январь и февраль будут теплее нормы.