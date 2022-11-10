В Москве состоится форум организаторов донорского движения

Форум организаторов донорского движения «Управление донорским движением: лидерство и коммуникации» состоится 17 ноября в Общественной палате РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

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Форум является одной из главных в городе площадок для волонтеров донорского движения, которые смогут объединиться и обменяться опытом.

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В рамках мероприятия также состоится награждение участников марафона «Достучаться до сердец», в котором будут задействованы вузы Москвы, Службы крови и культурные учреждения города.

До этого сообщалось, что в Национальном регистре доноров костного мозга уже насчитывается почти 200 тысяч человек. Донорами костного мозга становится небольшое количество людей, они спасают онкобольных и людей с другими тяжелыми болезнями крови.