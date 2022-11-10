Станция "Потапово" Сокольнической линии готова на 58%

На строящейся станции "Потапово" Сокольнической линии метро сооружают основные монолитные конструкции, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: stroi.mos.ru/PARSEC architectural firm stroi.mos.ru/PARSEC architectural firm

"На строящейся станции "Потапово", возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования", – рассказал глава Стройкомплекса.

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По его словам, общая готовность станции оценивается в 58%, работы планируется завершить в начале 2024 года.

"Сооружение участка Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапово" позволит улучшить транспортное обслуживание населения районов Сосенское, Воскресенское и Щербинка Новомосковского административного округа", – сказал Бочкарев, добавив, что время в пути для пассажиров сократится на 20-25 минут.

Он подчеркнул, что благодаря вводу станции также улучшится экологическая ситуация в поселении Сосенское. Это произойдет за счет снижения интенсивности движения наземных видов транспорта.

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что открытие новых станций метро позволяет жителям сокращать время в пути до работы.

По его словам, результаты опроса показали, что только 29% горожан добираются до работы или учебы за 15-30 минут. Около 60% жителей столицы проводят в дороге до полутора часов в один конец. Еще 6% опрошенных рассказали, что едут до работы или учебы от полутора до двух часов.

"При этом 60% опрошенных заявили, что в идеале дорога до работы должна занимать до 30 минут, еще 32% москвичей ответили, что не хотят тратить на это больше часа", – рассказал Михайленко.

Ранее Бочкарев отмечал, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метро. По его словам, минимизировать потери тепла поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах.