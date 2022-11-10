Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в ноябре

Во второй половине ноября изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.
«Во второй половине ноября изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги в связи с ремонтно-путевыми работами», - говорится в материале.
Так, с 12 по 14 и с 19 по 27 ноября на перегоне «Люберцы-1» - «Быково» технологические окна запланированы преимущественно в ночное время с 22:30 до 6:30, а 18 и 21 ноября на перегоне «Черусти» - «Кривандино» - с 6:00 до 14:00.
В указанные дни у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Кроме того, 18 и 21 ноября несколько электричек Черустинской ветки не проследуют на участке «Черусти» - «Куровская».