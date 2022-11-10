Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в ноябре

Так, с 12 по 14 и с 19 по 27 ноября на перегоне «Люберцы-1» - «Быково» технологические окна запланированы преимущественно в ночное время с 22:30 до 6:30, а 18 и 21 ноября на перегоне «Черусти» - «Кривандино» - с 6:00 до 14:00.