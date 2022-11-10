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1 час назад

Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится во второй половине ноября

Агентство «Москва»иещё 1

Во второй половине ноября изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во второй половине ноября изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги в связи с ремонтно-путевыми работами», - говорится в материале.

Так, с 12 по 14 и с 19 по 27 ноября на перегоне «Люберцы-1» - «Быково» технологические окна запланированы преимущественно в ночное время с 22:30 до 6:30, а 18 и 21 ноября на перегоне «Черусти» - «Кривандино» - с 6:00 до 14:00.

В указанные дни у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Кроме того, 18 и 21 ноября несколько электричек Черустинской ветки не проследуют на участке «Черусти» - «Куровская».

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