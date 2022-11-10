Москвичам пообещали заморозки и снег

Нехарактерное для поздней осени тепло задержится в столичном регионе ещё на несколько дней. Пика оно достигнет в субботу, 12 ноября, когда термометры местами покажут до +12. С началом следующей недели в Москву придёт более привычная погода. Температура резко понизится, достигнув в дневное время слабоотрицательных значений. Выпадет и небольшой снег.

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О предстоящих осадках и температуре в понедельник, 14 ноября, от –3 до +2 градусов рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье, 13 ноября, во второй половине дня рекордное тепло резко уйдёт, температура достигнет +4…+5 градусов и продолжит опускаться на следующий день.

Специалист напомнил, что сейчас по метеорологической классификации не осень, а предзимье, длящееся с 19 октября до середины декабря. Такие резкие перемены погоды характерны для этого периода.