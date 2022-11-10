«Мои документы» рассказали об услугах и сервисах для молодежи

Во Всемирный день молодежи «Мои документы» рассказали о полезных услугах и сервисах для молодых людей. В центрах госуслуг можно получить свой первый паспорт в торжественной обстановке, пройти экспресс-обследование основных показателей организма, взять для чтения книгу, узнать о тренировках проекта «Спортивные выходные».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ юные москвичи могут получить свой первый паспорт в торжественной обстановке — можно пригласить на церемонию родственников и друзей, сделать памятные фотографии.

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Для этого необходимо оформить предварительную запись на mos.ru, выбрав удобные дату и место проведения. Запись открывается за 30 дней до мероприятия. Подать документы в выбранный офис госуслуг необходимо не позднее чем за 12 дней до события.

Студенты, школьники и учащиеся колледжей могут оформить карту москвича. Она дает право на льготный проезд на общественном транспорте, скидки на ряд товаров и услуг, а также с ее помощью можно записаться в поликлинику.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, оформить заявку на получение карты москвича студенты, учащиеся муниципальных школ и колледжей могут исключительно онлайн на портале mos.ru. Как только карта будет готова, в личном кабинете на портале появится соответствующее сообщение.

Студенты получат готовую карту в выбранном офисе «Мои документы», предъявив паспорт, а школьники — в школе. Иностранные студенты и учащиеся, москвичи, обучающиеся за пределами столицы, а также учащиеся негосударственных и федеральных школ и колледжей для подачи заявления должны лично посетить любой удобный центр госуслуг.

Во Дворце госуслуг проходит «Учебный день в музее», который дает уникальную возможность учителям образовательных организаций проводить занятия в музейно-выставочном пространстве. Для учеников 6-х, 8-х и 9-х классов в рамках проекта организованы уроки по обществознанию, истории, иностранным языкам, математике и информатике.

Кроме того, 10 ноября в Музейно-выставочном комплексе истории государственной службы стартует новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В прошлом году центры госуслуг впервые приняли участие в проекте. Олимпиада проводится с 2013 года Департаментом образования и науки города Москвы совместно с Департаментом культуры города Москвы при участии Городского методического центра и Центра педагогического мастерства.

Также молодые люди в центрах госуслуг могут проверить свое здоровье. В 73 офисах «Мои документы» есть современные диагностические комплексы. С их помощью можно пройти экспресс-анализ ключевых показателей организма всего за семь минут. А в 25 центрах есть возможность сделать электрокардиограмму всего за одну минуту. Во всех флагманских офисах проверить здоровье помогут роботы-диагносты.

В 29 центрах госуслуг можно посмотреть выставку проекта «Москва — с заботой об истории». Здесь размещены материалы, переданные жителями на хранение в Главархив. В настоящее время представлена экспозиция «Москва златоглавая». Молодые люди могут узнать интересные факты о значении храмов и монастырей в формировании культурно-исторического облика столицы и многое другое.

Для тех, кто любит читать, в любом центре госуслуг можно оставить свою книгу и взять другую понравившуюся, почитать в комфортной обстановке, а также посмотреть афишу городских мероприятий на ближайшее время. Здесь же можно отсканировать QR-коды со ссылками на тексты известных произведений Корнея Чуковского.

А любители спорта в центрах госуслуг могут узнать расписание тренировок в рамках проекта «Спортивные выходные». Специалисты офисов «Мои документы» помогут зарегистрироваться на тренировку и подробно расскажут о проекте. График тренировок и адреса локаций также доступны на сайте проекта.