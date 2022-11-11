Выручка сферы туризма выросла в Москве за на 30%

Выручка в сфере гостиниц и туризма выросла в Москве за январь-октябрь на 30%, спорта, культуры и досуга - почти на 60%, а общественного питания - на 40%. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На сегодняшний момент вы видим положительную динамику в сфере услуг, туризма, спорта, культуры, общественного питания. Если говорить в сравнении с прошлым годом, то мы получаем сверх красивую картинку, если взять сферу гостиниц, туризма, то это выручка плюс 30%, общественное питание - плюс 40%, культура, досуг, спорт - почти 60%», - сказал Ефимов.
Он также отметил восстановление туристического потока, в большей части внутреннего.