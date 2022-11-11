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1 час назад

Ефимов: Выручка сферы туризма выросла в Москве за январь-октябрь на 30%, спорта и досуга - почти на 60%

Агентство «Москва»иещё 3

Выручка в сфере гостиниц и туризма выросла в Москве за январь-октябрь на 30%, спорта, культуры и досуга - почти на 60%, а общественного питания - на 40%. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выручка сферы туризма выросла в Москве за на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний момент вы видим положительную динамику в сфере услуг, туризма, спорта, культуры, общественного питания. Если говорить в сравнении с прошлым годом, то мы получаем сверх красивую картинку, если взять сферу гостиниц, туризма, то это выручка плюс 30%, общественное питание - плюс 40%, культура, досуг, спорт - почти 60%», - сказал Ефимов.

Он также отметил восстановление туристического потока, в большей части внутреннего.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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