Выручка сферы туризма выросла в Москве за на 30%

Выручка в сфере гостиниц и туризма выросла в Москве за январь-октябрь на 30%, спорта, культуры и досуга - почти на 60%, а общественного питания - на 40%. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.