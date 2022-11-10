Водоемы Москвы очистили от 600 тонн мусора

Заместитель мэра Пётр Бирюков заявил, что с начала 2022 года коммунальный флот собрал в акватории Москвы около 600 т мусора.

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Как пишет ИА REGNUM, мусоросборщики еженедельно собирали в городе около 20—25 т мусора, ежемесячно — до 100 т.

По словам Бирюкова, функционирующий в составе комплекса горхозяйства коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.