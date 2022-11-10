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4 часа назад

В акватории Москвы собрали около 600 т мусора в 2022 году

RT на русскомиещё 4

Заместитель мэра Пётр Бирюков заявил, что с начала 2022 года коммунальный флот собрал в акватории Москвы около 600 т мусора.

Водоемы Москвы очистили от 600 тонн мусора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет ИА REGNUM, мусоросборщики еженедельно собирали в городе около 20—25 т мусора, ежемесячно — до 100 т.

По словам Бирюкова, функционирующий в составе комплекса горхозяйства коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.

Ранее НСН со ссылкой на словам заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Дениса Алексеева передавала, что количество выявленных незаконных свалок в Москве сократилось на 25% в 2022 году.

Денис Алексеев,Петр Бирюков,
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