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1 час назад

Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы

Елена Прошина

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала о том, что в ведомстве подсчитали статистику преступлений по столице и определили самый криминальный округ Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы
Фото: риа новостириа новости

В исследование попала статистика по преступлениям за прошедшие 10 месяцев 2022 года. В этом периоде самым криминальным округом стал ЦАО. В центральном округе Москвы за 2022 год уже зарегистрировали 15 778 правонарушений. Второе место антирейтинга занял ВАО – 13 488 преступлений с начала года. Тройку самых опасных округов Москвы замкнул ЮВАО – 13 008 преступлений. А вот самым безопасным округом стал Зеленоград. На территории округа было зарегистрировано только 3010 преступлений за 2022 год.

При этом Людмила Нефедова подчеркнула, что общее число преступлений в Москве заметно сокращается. Например, за прошедшие десять месяцев, по её словам, стало на четверть меньше автомобильных угонов.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Раскрываемость преступлений в Москве приблизилась к 100%.

Новости Москвы,Ирина Волк,МВД России,
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