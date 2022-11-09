Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала о том, что в ведомстве подсчитали статистику преступлений по столице и определили самый криминальный округ Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В исследование попала статистика по преступлениям за прошедшие 10 месяцев 2022 года. В этом периоде самым криминальным округом стал ЦАО. В центральном округе Москвы за 2022 год уже зарегистрировали 15 778 правонарушений. Второе место антирейтинга занял ВАО – 13 488 преступлений с начала года. Тройку самых опасных округов Москвы замкнул ЮВАО – 13 008 преступлений. А вот самым безопасным округом стал Зеленоград. На территории округа было зарегистрировано только 3010 преступлений за 2022 год.