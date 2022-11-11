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34 минуты назад

Названы самые опасные округа Москвы

Мослентаиещё 6

Самые опасные и самые безопасные округа Москвы назвала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. С точки зрения криминальности самым благополучным оказался Зеленоград.

Названы самые опасные округа Москвы
Фото: ТАССТАСС

По статистике совершенных с начала 2022 года преступлений в ЗелАО было зарегистрировано самое меньшее их количество — 3 010. На втором месте расположилась Новая Москва с 5 186 правонарушений. Тройку лидеров замкнул ЮЗАО, в котором было зарегистрировано 9 431 преступление.

Самыми криминальными округами Нефедова назвала ЦАО (15 778 криминальных случаев), ВАО (13 488 преступлений) и ЮВАО (13 008 случаев).

Ранее о криминальной жизни одного из районов Москвы поспорили жители Чертанова Центрального.

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