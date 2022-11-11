Названы самые опасные округа Москвы

Самые опасные и самые безопасные округа Москвы назвала в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. С точки зрения криминальности самым благополучным оказался Зеленоград.

По статистике совершенных с начала 2022 года преступлений в ЗелАО было зарегистрировано самое меньшее их количество — 3 010. На втором месте расположилась Новая Москва с 5 186 правонарушений. Тройку лидеров замкнул ЮЗАО, в котором было зарегистрировано 9 431 преступление.