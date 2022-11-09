Москвичи предложат властям идеи спортивного досуга

С 15 ноября на московской платформе «Город идей» стартует проект «Мой спортивный район»: лучшие идеи спортивного досуга, предложенные его участниками, вынесут на голосование. Он продлится до 21 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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В рамках проекта москвичи смогут обсудить дворовый спорт, тренировки и спортивные онлайн-проекты. Для этого нужно будет зайти в тематические обсуждения на платформе. Кроме того, можно будет предложить свои идеи по развитию спортивного досуга в городе.

Эксперты проекта — сотрудники московского Департамента спорта, «Мосгорспорта» и фитнес-тренеры проанализируют идеи и решат, какие из них стоит вынести на пользовательское голосование. Затем участники выберут лучшие предложения.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте «Города идей».

Проект «Мой спортивный район» столичного Департамента спорта предлагает москвичам бесплатные тренировки по фитнесу, игровым видам спорта и другие активности. Занятия проводят профессиональные тренеры на 28 городских площадках.