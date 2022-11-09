Москвичам рассказали о сохранении численности полевых воробьев

Всего в столице обитает около 330 этих видов пернатых, рассказали в ГПБУ «Мосприрода».

Фото: пресс-служба ДПиООС города Москвы пресс-служба ДПиООС города Москвы

В Москве обитают два вида воробьев - домовые и полевые, численность последних в городе остается стабильной, сообщила заместитель директора ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Вера Струкова.

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Воробей - одна из самых смелых и приспособленных к жизни рядом с людьми птиц. Домовые воробьи стремятся быть ближе к людям, их домам. Полевые живут в парках и других природных зонах Москвы.

В октябре 2022 года в рамках Евразийского учета птиц специалисты выяснили, что полевые воробьи входят в топ-4 самых многочисленных птиц Москвы. В столице заметили 329 полевых воробьев, ненамного меньше, чем дроздов-рябинников (их насчитали 376).

При этом численность полевых воробьев в Москве остается стабильной.

«Режим особо охраняемых природных территорий позволяет птицам благополучно выводить своих птенцов. На зиму воробьи сбиваются в стайки и обживают специальные «зимовальные кусты», где могут сидеть несколько десятков воробьев», - рассказала Струкова.

Полевые воробьи живут и в дуплах деревьях, и в искусственных гнездовьях - к примеру, в скворечниках и синичниках. Эксперты отмечают, что воробьи считаются плодовитыми птицами, способными выводить птенцов трижды за сезон, если ситуация для этого благоприятная. Ученые называют воробьев однолюбами, их пары нередко проводят вместе всю жизнь, длящуюся до трех - четырех лет.

Полевой воробей отличается от домового меньшим размером и стройностью. У полевого воробья можно заметить «черные сережки» на белых щеках, а на голове - коричневую «шапочку». Самцы и самки полевого воробья выглядят одинаково.

При этом у домовых воробьев ярко выражен половой диморфизм - самцы и самки имеют разную окраску. У самцов серая «шапочка» и более яркое оперение, самки снизу немного бурые, а сверху - серовато-бурые, а на крыльях у них можно заметить рыжие каемки.

В Мосприроде отметили, что воробьи предпочитают проводить все время в коллективе - они гнездятся группами, коллективно едят и купаются. Это обеспечивает воробьям защиту от хищников - чем больше глаз, тем выше шансы вовремя заметить опасность.

Кроме того, в компании можно быстрее найти еду. Если один воробей вернется в стаю сытым, остальные поймут, что он нашел хороший кормовой участок, и узнают, как туда добраться. Питаются воробьи как растительной пищей (семена, цветы, почки и листья), так и животной (насекомые, пауки).

В Волгограде ранее заметили редчайшего белого воробья. Птицу засняли во время завтрака вместе с сородичами обычного цвета. Орнитолог Василий Калинин рассказал V1.ru, что несмотря на свою редкость, такие птицы начали встречаться в Волгоградской области все чаще.

По словам Калинина, речь идет о мутированном по окраске виде. Среди воробьев, массового вида, мутации случаются часто. Орнитолог отметил, что воробьи дружелюбные и проблем у воробья-«белой вороны» не возникает.