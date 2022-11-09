Москвичам спрогнозировали погоду на зимние месяцы

«Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца. Например, норма для Москвы в декабре — это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем», — сообщил метеоролог и добавил, что зима в этом году наступит по календарю с 1 декабря.