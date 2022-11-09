Завершен капитальный ремонт в 12 домах-памятниках Москвы

Работы с элементами реставрации проходили в 12 домах-объектах культурного наследия. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Для проведения реставрации в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии, - отметил Петр Бирюков. - Работа над каждым зданием требует индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности".
На улице Арбат исторический декор вернули доходному дому с гостиницей Я.М. Толстого (№29) и дому архитектора М.Г. Пиотровича (№31). Проведены реставрация и капремонт в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю.Ф. Дидерихса на Большой Грузинской улице (№36 строение 3). В Пожарском переулке восстановили дом №9, который выделяется фризами с изображениями грифонов и лепными медальонами с львиными масками. Завершен ремонт в доме №9 строение 1 на улице Волхонка, который был возведен в 1879 году.
"Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. Специалисты реставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, отремонтировали стены и потолки, - подчеркнул Петр Бирюков. - При капремонте и реставрации домов-памятников применяются современные технологии, используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства".
Вначале специалисты создают цифровую модель здания, затем максимально точно выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздаются с помощью 3D-моделирования.
Напомним, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята в 2020 году. Она позволяет восстановить ряд архитектурных элементов, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.
Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.