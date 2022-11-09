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1 час назад

В Москве заработал онлайн-сервис заказа печати на ткани

Москва меняется

Московская фабрика Solstudio Industry запустила сервис печати на ткани Print-a-porter. На платформе смогут договориться заказчики одежды, поставщики тканей и швейные производства, сообщает портал мэра столицы.

В Москве заработал онлайн-сервис заказа печати на ткани
Фото:  © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Платформа позволит быстро договориться с производителем о создании ткани с узором по индивидуальному дизайну. Здесь можно выбрать паттерн для платья, мебели, скатерти или штор из готовых рисунков или предложить для воплощения свой вариант.

Также на платформе смогут объединиться в креативное сообщество специалисты в сфере дизайна текстиля и начинающие мастера.

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