В Москве заработал онлайн-сервис заказа печати на ткани

Московская фабрика Solstudio Industry запустила сервис печати на ткани Print-a-porter. На платформе смогут договориться заказчики одежды, поставщики тканей и швейные производства, сообщает портал мэра столицы.
Платформа позволит быстро договориться с производителем о создании ткани с узором по индивидуальному дизайну. Здесь можно выбрать паттерн для платья, мебели, скатерти или штор из готовых рисунков или предложить для воплощения свой вариант.
Также на платформе смогут объединиться в креативное сообщество специалисты в сфере дизайна текстиля и начинающие мастера.