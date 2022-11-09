Москвичей предупредили о дожде и тумане

«На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8 градуса. В метеоистории это самое теплая ночь на 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ. Ближайшие четыре ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.