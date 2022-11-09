Выявлена главная проблема московских туристов

«С "сервисом по-русски" на отдыхе в России знаком каждый путешественник. Даже заплатив 50 тысяч рублей за ночь, вы можете столкнуться с полным непрофессионализмом персонала, грязными номерами и невкусной едой в ресторане», — сказал специалист.

По словам Шемякина, у жителей столицы востребован отдых за городом. Среди популярных направлений выделяется Подмосковье. Однако москвичи предпочитают другие регионы, до которых можно добраться на машине. Причина тому опять же — сервис, если говорить о доступных вариантах. А стоимость отдыха в хорошем отеле в сезон становится запредельной для большинства людей, порой дешевле провести отпуск в Турции.