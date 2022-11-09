В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Детский автогородок создали на окраине Битцевского леса

Москва24иещё 1

На окраине московского Битцевского леса построили рекреационный центр "Детский автогородок", сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Детский автогородок создали на окраине Битцевского леса
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

С помощью него юные жители города и будущие водители смогут узнать о правилах дорожного движения. Центр занимает более 600 квадратных метров, его построили на территории старых гаражей. Недалеко от площадки находятся школы и детские сады.

Все оборудование было использовано от отечественного производителя. Его создали совместно с работниками ГИБДД, педагогами и детскими психологами. Уточняется, что некоторые детали не имеют зарубежных аналогов.

Юные москвичи смогут освоить правила дорожного движения в игровой форме. Для этого специалисты создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Например, площадку оснастили остановками безопасности, тротуарами, светофорами, путевыми знаками, островками безопасности и многим другим.

Все детали площадки были пропорционально уменьшены в размерах, чтобы дети лучше воспринимали обучение. Занятия по дорожной безопасности смогут посетить юные жители от трех до 12 лет.

Ранее Сергей Собянин поделился, что первоочередные работы по благоустройству на участке Ленинского проспекта – от проезда Апакова до Университетского проспекта – завершены.

Специалисты расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону – от станции "Ленинский проспект" до улицы Вавилова.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители