Движение поездов на салатовой ветке метро ввели в график

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы ввели в график , сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

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— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на салатовой ветке интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на путях.