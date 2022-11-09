Колокольню Екатерининского храма на Бауманской отреставрируют

В 2023 году начнется реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины - одного из самых самобытных сооружений на территории современного Басманного района столицы. Работы будут проводится в строгом согласовании и под контролем департамента культурного наследия Москвы . Об этом рассказал официальный сайт мэра столицы.

Старообрядческое сооружение находится на Бауманской улице между Ольховской и Спартаковской улицами. В XIX — начале ХХ столетия колокольня входила во владения купцов Карасевых. В позапрошлом веке старообрядцам было запрещено открыто отправлять религиозные обряды, этот запрет сняли только в 1905 году. Но в доме Карасевых была тайная церковь, которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Именно к ней в свое время и была пристроена колокольня великомученицы Екатерины, в нижнем ярусе которой находились въездные ворота на хозяйский двор.