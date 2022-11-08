В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
37 минут назад

Ценам на жилье в Москве предрекли заметное снижение

Lenta.ru

В ближайшие год-два цены на первичном и вторичном рынках жилья Москвы могут снизиться на 30 процентов, достигнув уровня 2020 года. Заметную отрицательную динамику предрекли аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в своем исследовании, пишет РБК.

Ценам на жилье в Москве предрекли заметное снижение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основной причиной такой тенденции специалисты назвали падение спроса — по итогам октября 2022 года в Москве купили на 22 процента меньше вторичного жилья, чем в аналогичный период 2021-го. Продажи новостроек меньше просели — на 4,6 процента, так как активность на первичном рынке поддерживается льготными ипотечными программами.

В IRN.RU отметили, что застройщики пытаются поддерживать цены, снижая объемы, но на фоне падения спроса делать это не очень получается. В октябре в столичных новостройках стандарт- и комфорт-класса число лотов в экспозиции увеличилось сразу на 18 процентов и 8 процентов соответственно, а средняя стоимость квартир снизилась на 5 процентов, уточнили эксперты.

На вторичном рынке за последние полгода, по данным аналитиков, стоимость объектов в старых границах Москвы снизилась на 5,9 процента, в Новой Москве и Подмосковье — на 3,7 процента и 2,3 процента соответственно. При этом цены реальных сделок снизились существенно сильнее — на 10-20 процентов. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время спрос и цены на жилье в столице не повысятся.

Ранее аналитики ЦИАН заявили, что за октябрь 2022 года стоимость квартир в новостройках Москвы упала на рекордные 1,5 процента. Эксперты отметили, что предыдущее заметное падение стоимости жилья в новостройках Москвы и Московской области наблюдалось в июле текущего года, однако тогда оно не превысило одного процента. При этом ситуация, когда цены снижались и в столице, и в Подмосковье более чем на один процент, является новой для рынка.

Новости Москвы,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители