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50 минут назад

В Ростокине построят второй дом по программе реновации

Mos.ruиещё 3

Здание рассчитано на 112 квартир.

В Ростокине построят второй дом по программе реновации
Фото: Проектное решениеПроектное решение

В Ростокине построят новый дом в рамках программы реновации. Комитет государственного строительного надзора города Москвы уже выдал соответствующее разрешение.

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«Специалисты оформили всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к возведению второго дома по программе реновации для жителей Ростокина. Общая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров», — сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Новостройка появится на месте снесенной пятиэтажки по адресу: проспект Мира, земельный участок 135а.

Площадь жилой части дома составит 6,3 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 112 квартир: 32 однокомнатные, 64 двухкомнатные и 16 трехкомнатных. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже будут располагаться общественные помещения. Входы в здание оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а на въезде во двор установят шлагбаум.

Около дома оборудуют детскую и спортивную площадки, обустроят места для отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, а также установят малые архитектурные формы. Кроме того, входы в здание и двор сделают удобными для маломобильных жителей.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилого дома. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — отметил Игорь Войстратенко.

Первый дом в рамках реализации программы реновации в Ростокине сдали в эксплуатацию в 2020 году. Он находится по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 14, корпус 3.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В новые квартиры переедут около одного миллиона ее участников, в планах расселение 5175 домов.

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