В Москве откроют памятник Фиделю Кастро

Памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро могут открыть в столице в конце ноября, передает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

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"Планируется в ноябре, где-то 21–22 числа", – указал он.

Кроме того, по информации источника, на который ссылается ТАСС, в Москву для участия в церемонии открытия монумента может прибыть лидер республики.