Дептранс Москвы рассказал об Октябрьском трамвайном депо

— Депо открыли к 10-летию Октябрьской революции — с тех пор название не менялось, а сотрудников до сих пор шутливо называют «октябрятами»; депо обслуживает 135 современных низкопольных вагонов «Витязь-Москва»; каждый день ими пользуются почти 150 тысяч человек; они (трамваи — прим. «ВМ») ходят по 10 маршрутам в 18 районах Москвы; здесь (в депо — прим. «ВМ») работают 515 сотрудников, 420 из них — водители трамваев, — рассказали в Telegram-канале дептранса.