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34 минуты назад

Дептранс Москвы рассказал об Октябрьском трамвайном депо

Вечерняя Москва

Московскому Октябрьскому трамвайному депо во вторник, 8 ноября, исполнилось 95 лет. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города к знаменательной дате собрал интересные факты об «октябрьском».

Дептранс Москвы рассказал об Октябрьском трамвайном депо
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Депо открыли к 10-летию Октябрьской революции — с тех пор название не менялось, а сотрудников до сих пор шутливо называют «октябрятами»; депо обслуживает 135 современных низкопольных вагонов «Витязь-Москва»; каждый день ими пользуются почти 150 тысяч человек; они (трамваи — прим. «ВМ») ходят по 10 маршрутам в 18 районах Москвы; здесь (в депо — прим. «ВМ») работают 515 сотрудников, 420 из них — водители трамваев, — рассказали в Telegram-канале дептранса.

16 октября трамвайному депо имени Русакова, которое располагается на Русаковской набережной в Москве, исполнилось 110 лет. Тогда дептранс собрал пять интересных фактов о нем.

Так, депо переименовали из Новосокольнического трамвайного парка, назвав в честь Ивана Русакова — лидера местного райсовета. Кроме того, в середине 1920-х депо одним из первых стало проводить ремонт подвижного состава. В этом депо успели «пожить» почти все модели вагонов, которые когда-либо ездили по Москве.

Новости Москвы,Иван Русаков,
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